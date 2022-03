AVRIL ON DANSE – CELLULE + INTRO Théâtre Alphone Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Théâtre Alphone Daudet, le samedi 9 avril à 20:30

Une soirée pour deux spectacles de deux jeunes chorégraphes montantes de la scène hip hop. CELLULE Nach – Nach Van Van Dance Company Dans ce premier solo, Nach donne vie et forme à des personnages qui brouillent et se cachent en elle. Immergée dans des vidéos et images d’archives, elle amorce une étonnante métamorphose. INTRO Mellina Boubetra – Cie ETRA INTRO est un dialogie à trois, qui, se passant de mots, laisse place à la réalité du corps comme seul reflet du voyage introspectif. On assiste à un immédiat sans cesse renouvelé à travers des mouvements précis, infusés de naturel, en dialogue avec une musique électronique en perpétuelle évolution. Dans le cadre de la manifestation Avril on danse. Un événement proposé par La Commanderie, en partenariat avec le chorégraphe Iffra Dia et l’Espace Alphonse Daudet de Coignières. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,00€

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:30:00

