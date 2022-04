Avril on danse – Atelier slam Théâtre Alphonse Daudet Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Avec Lyor – Collectif 129H Tout public, dès 15 ans Originaire des Etats-Unis, et popularisé en France par Grand Corps Malade, le slam est un art collectif, oratoire et acoustique. Lyor, du Collectif 129H vous propose une initiation à cette discipline complète, combinant l’écriture, l’oralité et l’expression scénique. Un moment partagé pour développer son écoute, son style littéraire, sa créativité, son imagination et sa présence sur scène. L’objectif est d’écrire, maîtriser, interpréter et finalement slamer au moins un texte libre. _Parcours de Lyor_ En 2001, Lyor fonde le Collectif 129H avec Nina Nonyme, Neobled et Rouda. Ils deviennent le premier Collectif de slam français et ouvrent la voie en permettant les premières scènes de Grand Corps Malade ou Gaël Faye. Depuis, Lyor enchaîne les créations avec 129H (Le souk de la Parole, Slameurs Publics, Cinés Slam…). Mais aussi en solo avec No Mad Land, spectacle musical. Il participe également en 2016 à une création franco-américaine, à Chicago, mise en scène par Marc Smith, l’inventeur du slam. Son nouvel EP, Lettre au Néant est sorti le 26 mars 2021. Lyor, du Collectif 129H vous propose une initiation à cette discipline complète, combinant l’écriture, l’oralité et l’expression scénique. Théâtre Alphonse Daudet 26 rue du Moulin à Vent 78310 Coignières Coignières Yvelines

