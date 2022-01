Avril La Virgule, 26 avril 2022, Tourcoing.

Avril

du mardi 26 avril au vendredi 6 mai à La Virgule

_Avril_ nous transporte dans un futur très proche, dans une France qui ressemble à celle d’aujourd’hui : à la faveur d’une grève générale entraînant la vacance de la police et de l’armée, un mouvement résolument anticapitaliste s’est emparé du pouvoir. En quelques jours la République vacille ; un monde nouveau se met en place : la grande distribution est nationalisée, les salaires plafonnés, la propriété et les héritages réformés… Après avoir adapté un premier roman de Jérémie Lefebvre en un poignant et féroce monologue (_À ceux qui nous ont offensés_), l’équipe de Grand Boucan s’empare cette fois de l’un de ses livres d’anticipation sociale paru en 2016 – plus d’un an avant le mouvement Nuit debout et quelques trois ans avant l’irruption des Gilets jaunes. Respectant la forme kaléidoscopique du livre, Carine Bouquillon et Bruno Tuchszer transposent pour la scène cette fresque uchronique au réalisme frappant. À égale distance du rêve et du cauchemar, _Avril_ entremêle les témoignages contrastés, les voix et les regards de dizaines de Français anonymes de tous horizons, autant de destins individuels pris dans le vent de l’Histoire.

20€ / 16€ / 8€

Au centre du plateau se dresse un imposant mémorial évoquant une maquette d’urbaniste. Des voix s’en élèvent. Mais quels événements historiques commémore-t-on ?

