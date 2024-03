Avril en cœur Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé, samedi 13 avril 2024.

Avril en cœur Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

La partie forum, de 14 h à 17 h, accueillera, au Triskell, une trentaine d’acteurs locaux, dont les associations Entraide cancer en

Finistère et la Ligue contre le cancer, et de nombreux professionnels des soins de support dans des domaines variés réflexologie

plantaire, yoga, marche nordique, gym douce, socio esthétique, socio capillaire, diététique, sophrologie, hypnothérapie, art-thérapie, etc.

En parallèle, Sandie Trévien a naturellement placé la danse au cœur du projet. Dès 14 h 30, la compagnie de danse Confluence proposera le spectacle Respire , suivi d’un temps de parole sur la scène, rideau fermé (40 personnes maximum, réservation obligatoire).

À 20 h 30, Sandie Trévien et son école de danse, accompagnés du cercle celtique Ar Vro Vigoudenn et d’invités, offriront un spectacle de

danse caritatif (classique, jazz, contemporain). Les bénéfices seront reversés à des associations.

Forum de 14 h à 17 h, ouvert à tous, entrée libre.

Spectacle de danse caritatif à 20 h 30.

Info et réservation par téléphone ou Facebook et Instagram Avril En Cœur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel du Triskell

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Avril en cœur Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Destination Pays Bigouden Sud