Espace culturel Colmont, le samedi 9 avril à 20:30

**Tout public dès 8 ans – Durée : 1 h** **BILLETTERIE** Mairie – 02 43 30 10 50 Avril est un petit garçon solitaire qui a peur du bain, du noir et surtout du loup plat. Sa maman n’est plus là et son papa n’est pas très bavard. Et cette absence mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Avril ne veut pas aller à l’école, il veut rester avec son ami imaginaire : Stéphane Dakota, un cow-boy des États-Unis. Et puis arrive Isild, une sorte de fée moderne, qui va tout bousculer. Grâce à elle, Avril et son papa vont sortir de leur torpeur et se remettre en marche. ### À PROPOS DES ARTISTES Écrit par Sophie Merceron et mis en scène par Marilyn Leray, _Avril_ nous parle de l’enfance, de ses peurs et de la nécessité d’avancer malgré tout. L’auteure a reçu le Grand Prix de littérature dramatique Jeunesse 2020 pour ce texte ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 € (jeunes scolarisés et étudiants, groupes de plus de 10 personnes)

Spectacle proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

