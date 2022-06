Avril – C’était mieux maintenant

Avril – C’était mieux maintenant, 28 juillet 2022, . Avril – C’était mieux maintenant



2022-07-28 – 2022-07-28 15 15 Avril est un réac du futur. Un progressiste du passé. Un nostalgique du présent. Il ne peut pas le prouver mais il va le démontrer.



De quoi traite le spectacle ? Franchement, peu importe. L’essentiel ne réside pas dans le quoi mais dans le comment : comment se fait-il qu’en pénétrant dans la salle, vous ayez aussi pénétré dans ma tête ?



Le Saviez-vous?

Avril a obtenu des prix en festival :

– Prix de la Presse, du Public et du Comité au Festival au Festival Les Sommets du Rire (2020)

– Prix du Jury et du Public au Festival L’air d’en Rire (2021)



Mise en scène : Thierno Thioune

