Avril aux Jardins Jardin Albert 1er Avenue de Verdun Nice

2022-04-02 – 2022-05-01

Nice Alpes-Maritimes Venez vous amuser en participant à l’un de nos nombreux ateliers. Initiation à la poterie, création de bougie, réalisation d’un terrarium… Tout le monde trouvera son bonheur au jardin ! https://www.nice.fr/fr/actualites/avril-aux-jardins/mairie?type=articles Jardin Albert 1er Avenue de Verdun Nice

