AVRIL À LA MICRO-FOLIE Sablé-sur-Sarthe, lundi 1 avril 2024.

Découvrez le programme complet de la Micro-Folie pour le mois d’Avril

Découvrez le programme et les activités de la Micro-Folie pour le mois d’Avril !

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir des collections et sélections d’œuvres composées de chefs-d’œuvre du patrimoine national et international au sein de notre musée numérique. (cf. planning de diffusion)

Les temps forts à ne pas manquer ce mois-ci

– Mercredi 3 et Samedi 6 avril Profitez de la collection Nationale 2 au sein du musée numérique Les chefs-d’œuvre des grandes institutions culturelles nationales Centre Pompidou / Institut du Monde Arabe / Musée du Quai Branly Jacques Chirac.

– Mercredi 10 et samedi 13 mars Sélection Musée d’Orsay et de l’Orangerie. Découvrez les œuvres d’une des plus riches collections de France (peinture, architecture, sculpture, arts décoratifs, photographie…). L’un des plus beaux musées de la capitale s’invite à la Micro-Folie de Sablé !

– Mardi 16 avril à 18h30 Projection Parfum d’Irak . Dans le cadre de la clôture du prix “Fictionnez-vous”, la médiathèque vous propose la projection de “Parfum d’Irak”. Feurat Alani est l’auteur de « Je me souviens de Falloujah » roman faisant partie de la sélection du prix Fictionnez-vous 2024. Il a coécrit un roman graphique, « Parfum d’Irak » dans lequel il livre sa découverte de l’Irak, pays de ses parents, quand il était enfant. Durée 45 minutes Public adolescent/adulte

– Samedi 20 avril de 14h00 à 16h00 Rencontre avec Nato Bosc-Ducros et exposition Poules Parties Nato Bosc-Ducros est un artiste plasticien, qui emploie une variété de techniques, tel que le tissage et la céramique dans une recherche de valorisation du vivant sur nos territoires ruraux. Un moment de rencontre convivial à partager avec l’artiste, à la découverte de son identité artistique et du projet “Poules Parties” réalisé avec des élèves Saboliens. Dans le cadre de ce projet, nous vous proposerons de découvrir au sein de musée numérique une sélection d’œuvres sur les drôles d’oiseaux .

– Samedi 20, Mercredi 24 et Samedi 27 avril Découvrez l’exposition Poules Parties ! Poules Parties est un projet d’art textile et de conte a` destination du jeune public, réalisé par Nato Bosc-Ducros, artiste plasticien, autour de l’imaginaire collectif de la poule et son histoire. Il s’agit de produire un récit fantastique, en invitant l’enfant à créer sa propre narration par le biais des matériaux textiles. À l’aide de ces outils, il reconnecte les enfants avec le monde animal de la ruralité´ et met en valeur le vivant ancré dans le territoire Sarthois, avec humour et tendresse. L’exposition des réalisations des élèves de l’école Saint Exupéry sera visible les 20, 24 & 27 avril. L’artiste, Nato, sera présent à la Micro-Folie le samedi 20 avril à 14h00 pour vous rencontrer et échanger sur sa démarche artistique.

– Mercredi 24 avril de 14h00 à 17h00 Visite en famille Picore et explore ! Dans le cadre de l’exposition « Poules Parties », la visite en famille du mois d’avril, vous proposera de découvrir les représentations d’oiseaux en art, à travers leurs mythologies, leurs usages, et leur puissance évocatrice. Un moment convivial à partager en famille avec au programme ; sélection dans le musée numérique, visite guidée à 15h, activités ludiques et micro-goûter !

– Jeudi 25 avril profitez de la collection Hauts-de-France au sein du musée numérique qui a pour ambition de présenter la diversité et la complémentarité des musées d’une région riche de plus de 85 musées de France.

– Jeudi 25 avril à 18h00 Un soir au musée Art Abstrait. On parle d’un art figuratif en opposition à l’art abstrait né au début du XXe siècle. Contrairement aux idées reçues, la frontière entre abstraction et figuration est bien plus floue qu’on ne pourrait le croire. Que dire alors de cette opposition ? Quels effets ont la figuration et l’abstraction sur notre regard ? Nous répondrons à toutes ces questions lors de cette soirée au musée ! Public adulte Durée 1h30

– Vendredi 26 avril Profitez de la collection Résidences Royales Européennes au sein du musée numérique qui Réunit 20 demeures issues de 12 pays différents offrant une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe.

– Samedi 27 avril Profitez de la collection Mexico au sein du musée numérique qui plonge dans l’histoire du Mexique et de ses chefs-d’œuvre.

– Tout au long du mois d’Avril, découvrez l’exposition Jeux Olympiques Dans le cadre de Terres de Jeux 2024, la Ville de Sablé vous propose de découvrir une exposition dédiée aux Jeux Olympiques abordant son histoire et ses valeurs 6 panneaux sont affichés à la Micro-Folie, venez les découvrir durant tout le mois d’Avril ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-30 18:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

L’événement AVRIL À LA MICRO-FOLIE Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire