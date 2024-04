Avril 2024 au Pôle Numérique Gourdon, mardi 2 avril 2024.

Animations découverte, Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

Ateliers sur inscription.

En Avril au Pôle Numérique, retrouvez les ateliers mensuels ( les mardis FabLab, les mercredis formation, les rendez-vous CV…), l’accès libre et profitez de l’accompagnement individuel pour répondre à vos questions informatiques ou régler vos petits problèmes de téléphonie mobile.

• Le Pôle Numérique participe à l’évènement LE JOUR DE LA TERRE qui a lieu chaque année, le 22 avril.Des ateliers et animations gratuites se tiendront autour de cette date.

– Jeudi 11/04 de 10h à 12h Atelier Papier Intergénérationnel Enfants et Parents/Grand-Parents sont invités à participer ensemble à cet atelier de création de papier recyclé.

– Mercredi 10/04 de 10h à 12h Les arbres, poumons de la Terre Découverte de différentes espèces d’arbres remarquables de France et du Lot durant la présentation d’un blog sur inscription.

– Les Vendredis 5, 12 et 26/04 de 9h30 à 12h Perfectionnement en Ecovannerie !

3 matinées consacrées au perfectionnement… (sur inscription, 15€ les 3 séances.Atelier pour les non débutants, ayant déjà participé à une séance d’initiation ou connaissant les techniques de base !)

• Évènement Jeux ! Avec la MJC et l’Association Festi’Céou

Samedi 27 Avril

– de 10h à 12h Découverte programmation dans le jeu MINETEST

– de 14h à 17h Jeu en réseau LAN PARTY

Inscriptions auprès de Juliette à la MJC au T/05 65 41 11 65

Renseignements 05 65 37 10 22 ou polenumerique@ccqb.fr .

Pôle numérique

Gourdon 46300 Lot Occitanie polenumerique@ccqb.fr

