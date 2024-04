Avril 2024 à la BIG Gourdon, mardi 2 avril 2024.

Avril 2024 à la BIG Gourdon Lot

Les rendez-vous d’Avril à la BIG, à vos agendas !

En Avril, venez découvrir l’exposition Bel Abime , de Robert Potier !

Retrouvez vos rendez-vous mensuels la permanence de l’Artothèque, les séances de bébés lecteurs, les Lectures pour les Pt’its loups, les Lectures vagabondes…

Dans le cadre de l’étude Gourdon, centralité hospitalière , sous le regard du sociologue Renaud Epstein (Sciences Po Saint Germain en Laye), la BIG accueille Claire Baratto, illustratrice, auteure de livres pour enfants et Aristide Barraud, artiste formé par JR, qui animeront 2 ateliers Collage/Ecriture

– Samedi 6/04 et Samedi 13/04 de 13h30 à 16h30. L’expérience participative ornera les surfaces vitrées de la BIG à partir de juillet Ouvert à tous sans limite d’âge.

Zoé Husson, Docteure en Neurosciences, nous parlera de l’autisme, tandis que Nadine Guyon-Castan, thérapeute psycho-corporelle spécialisée en réflexes, proposera une conférence et un atelier parents/enfants sur les Réflexes archaïques.

La BIG accueille aussi Léa Coispel, Artiste danseuse performeuse pour un stage Corps et Voix et une performance spontanée et éphémère, ainsi que le groupe 5% qui revisite un répertoire pop-rock de façon très personnelle.

Avril, c’est aussi le coup d’envoi du Projet Culturel de Territoire De l’eau d’ici à l’eau de là avec L’exposition itinérante Écume de Patrice Carpentier à Payrignac, à Gourdon devant La Piscine et à Anglars-Nozac.

Enfin, c’est le démarrage de l’opération Premières Pages qui familiarise l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge.

Joyeux Printemps ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

Bibliothèque de Gourdon

Gourdon 46300 Lot Occitanie bibliotheque@ccqb.fr

L’événement Avril 2024 à la BIG Gourdon a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Gourdon