Avril 2022 à la BIG ! Gourdon, 1 avril 2022, Gourdon.

Avril 2022 à la BIG ! Gourdon

2022-04-01 – 2022-04-30

Gourdon Lot Gourdon

Avril, en Afghanistan…

• Exposition de Sha artiste afghan

> du 2 au 27/04

> Vernissage le Samedi 2/04 à 16h

•Lectures afghanes : «La femme qui s’est éveillée» par la Cie «Les Semeurs de mots»

> Vendredi 15/04 à 18h30

” Oh compatriote, oh frere, je ne suis plus celle que j’etais

Je suis la femme qui s’est eveillee

J’ai trouve mon chemin et ne reviendrai jamais”

• «ORIENT(S) – Carnet de voyage musical et trans- artistique» par la Cie «Ar’Khan» (saz, tanbûr, ouïghour, lavta, galbacello, moshuq, guimbarde, flûtes, bambou, bawu, zarb, tombak, daf, udu, etc…)

> Vendredi 22/04 à 18h30

•Atelier initiation à la musique traditionnelle d’Orient (chant/ percussions)

> Samedi 23/04 à 9h45 (sur inscription)

•L’Afghanistan au quotidien : vidéos et table ronde > Mardi 26/04 à 18h30

• Voyage en Afghanistan : Conférence illustrée par Sylvaine Rieg, Directrice de l’ONG Helvetas en Afghanistan de 2009 à 2014

> Vendredi 29/04 à 18h30

Artothèque

• Ramenez une œuvre d’art à la maison ! > Mercredi 13/04 de 10h à 12h30

et de 13h30 à 16h

Opération Premières Pages :

• Bibliothèque Hors les Murs : animations dans les écoles et au Relais Petite Enfance (RPE) : Accueil des auteurs de l’album sélectionné à l’école maternelle de Fajoles

• Animation «Premier Bonjour !» avec Margaux > Samedi 16/04 de 10h à 11h30 (public 0/6 ans) – sur inscription

• Atelier «Fabrique le phare de Premier Bonjour» animé par Emmanuelle Enfrin

> Samedi 30/04 de 10h30 à 12h (public 3/6 ans)

Et aussi sur le réseau des Bibliothèques…

• Portage à domicile à Concorès

• Séance Fête du court métrage à Saint Germain du Bel Air

• Partenariat avec Perce Neige «Lectures en musique» d’Avril à Décembre + restitutions

• Lectures en Musique en EHPAD

Lecture à voix haute

• Atelier mensuel de Lecture à voix haute, animé par Laurent Pérez, comédien du Théâtre d’Aymare

Vous avez le désir de pouvoir faire entendre une parole, un écrit littéraire, un poème, un article ? L’atelier de lecture à voix haute, conduit par Laurent Pérez, comédien et metteur en scène, cofondateur du Théâtre d’Aymare, vous permettra de vous y essayer.

Saisir le mouvement du texte, trouver sa juste adresse, comprendre les mécanismes de la voix, dépasser ses peurs, voilà quelques uns des enjeux de la lecture publique qui seront

abordés dans le cadre d’un travail collectif et bienveillant.

> Samedi 9/04 de 10h30 à 12h30 – sur inscription

Animations gratuites sur inscription

bibliogourdon@orange.fr ou 05 65 41 30 92

La présentation du pass sanitaire est obligatoire.

©CCQB

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT Gourdon