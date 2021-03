Une Youth Bank pour relancer les échanges avec Jersey et l’Irlande Salle Victor Hugo (Jardin des Plantes), 30 mars 2021 14:00-30 mars 2021 16:00, Avranches.

Mardi 30 mars, 14h00 Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/78221313130?pwd=Wmd0eERFbmpRNEN2YVNrT3c5VVBHdz09

Cette visio-conférence sera d’abord l’occasion de présenter le modèle irlandais des Youth Banks et de réfléchir à des opportunités d’expérimentation, à travers un ouvrage qui s’y rattache.

Brexit oblige, les transporteurs irlandais cherchent à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l’Eurozone. Un changement qui pourrait renouer et relancer les échanges humains avec le pays du trèfle.

Dans ce contexte, le territoire Avranches Mont-Saint-Michel Normandie et son partenariat anglo-normand pourraient constituer une nouvelle porte d’entrée.

Lors de son exil à Guernesey, Victor Hugo avait imaginé dans son œuvre : « les Travailleurs de la Mer » la figure d’un roi Auxcrinier de l’Océan, qui aurait trouvé le bonheur dans ses États ; la Constitution, dont il est l’auteur, refuse le droit d’entrée à l’or et à l’argent sans son autorisation : la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l’inépuisable coffre-fort.

Depuis deux mois, une campagne du Quai d’Orsay lancée autour du thème : « France, your closest EU neighbour » a conduit son ministre, Jean Yves LE DRIAN à publier une tribune dans les colonnes du Irish Times : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan

La versions française de cet op-ed confirme l’ambition de faire de la France le « voisin le plus proche » de l’Irlande :

Qu’est ce qu’une Youth Bank ? L’idée est née en Irlande dans les années 90. Cinq organisations en charge de l’expression citoyenne des jeunes (dont le Youth Council et la National Youth Agency notamment) s’unissent et collectent des fonds, à hauteur d’un million de livres, pour financer des projets portés par les jeunes, avec une vocation citoyenne.

Les aides qu’elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l’intérêt et l’ampleur des projets. Les Youth Banks sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent cependant venir en appui.

Officieusement, le dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants, en mobilisant des acteurs Jeunesse. Une contribution citoyenne souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais : à travers l’accord du Vendredi saint.

Un tel dispositif participatif pourrait contribuer à relancer les dynamiques d’innovation entre les jeunesses normandes, irlandaises et anglo-normandes.

C’est en décembre 1982 qu’Avranches et Saint-Hélier signérent la chartre de jumelage qui les lie désormais depuis plus de 35 ans. La proximité géographique, les jeux normands organisés tous les deux ans, les échanges associatifs et scolaires, mais aussi et surtout la parfaite et profonde amitié qui lie le Connètable de Saint Hélier, Simon Crowcroft, et les élus normands, sont autant de raisons de se réjouir de la bonne santé de ce partenariat anglo-normand.

Si jusqu’à présent ces relations n’étaient guère unifiées sur le plan organisationnel (pas d’association spécifique désignée pour animer le jumelage), c’est désormais chose faite avec la volonté de la municipalité d’Avranches de confier à l’association CAP le soin de gérer cette relation.

Initialement nommée Crediton Avranches Partenaires, cette association née en 1994 a muté le 13 janvier 2018 en Cities Avranches Partenaires, gardant ainsi son sigle, avec pour mission, outre la relation historique avec Crediton (Devon, UK), celle plus large de gérer toutes les relations avec les partenaires anglophones de la ville d’Avranches. Ceci concerne donc le jumelage Saint Hélier- Avranches.

Si comme le soulignait Le Rocher en première page de son édition numéro 7 du 18 janvier 2018 le défi post-Brexit est une préoccupation dont on ne doit pas ignorer l’importance. La ville d’Avranches et Cities Avranches Partenaires entendent bien poursuivre et amplifier la relation ancestrale qui unit les deux cités.

Sur un plan historique, un site néolithique, Ville-ès-Nouaux, situé à l’Ouest de la ville de Saint-Hélier, comprend deux monuments mégalithiques, l’un étant un dolmen et l’autre comprenant un ciste recouvert d’une dalle formant un dolmen et entouré par un cercle de pierres dénommé « La Première Tour » (en jersiais : La Preunmié Tou de Saint Hélyi).

Une habitation humaine était présente à l’époque gallo-romaine. La paroisse tire son nom du saint évangélisateur de Jersey, Hélier, qui y fut martyrisé au vie siècle. Elle fut fondée autour d’un ermitage qui est aujourd’hui accessible à marée basse. Un pèlerinage pour saint Hélier, se déroule chaque année vers l’Ermitage. L’église paroissiale de Saint-Hélier est consacré à ce saint patron de l’île de Jersey.

En 1155, une abbaye fut fondée sur l’Islet à proximité de l’ermitage. Par la suite, l’abbaye fut défendue dès le xiiie siècle, par la construction du Château de Mont-Orgueil. Par la suite, d’autres forts viendront compléter le dispositif de défense de Saint-Hélier, notamment le château Elizabeth, le fort Saint-Aubin et le fort Régent.

Au cours du xviiie siècle, le roi George II de Grande-Bretagne aide financièrement à la construction d’un port à Saint-Hélier.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’île de Jersey comme celles de Guernesey, de Sercq et d’Aurigny, furent occupées par les troupes nazies. Les îles Anglo-Normandes ne furent libérées que le 9 mai 1945, le lendemain de la capitulation allemande de 1945.

Pour participer aux échanges sur Zoom :

https://us04web.zoom.us/j/78221313130?pwd=Wmd0eERFbmpRNEN2YVNrT3c5VVBHdz09

ID de réunion : 782 2131 3130

Code secret : M15j22

Salle Victor Hugo (Jardin des Plantes) Place Carnot Avranches 50300 Avranches Manche

mardi 30 mars – 14h00 à 16h00

