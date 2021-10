Avranches Normandie Avranches, Manche Marché de Noël Normandie Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Marché de Noël Normandie, 29 novembre 2021 14:30, Avranches. Lundi 29 novembre, 14h30 Sur place L’association art en avenir tient un stand dans un chalet de Noël d’Avranches: peintures originales, sérigraphies de Paul Maulpoix, gravures, cartes de vœux originales, reproductions… Offrez un cadeau durable, personnalisé et original 06 42 90 25 19 Stand sur le marché de Noël d’Avranches du 4 décembre au 12 décembre Normandie Avranches 50300 Avranches Avranches Manche lundi 29 novembre – 14h30 à 15h00

Heure : 14:30 - 15:00
Normandie
Adresse Avranches
Ville Avranches
lundi 29 novembre – 14h30 à 15h00