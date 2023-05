Les Visites du Jeudi > Abat-jour « Un bruit qui court » 13 boulevard du Luxembourg, 27 juillet 2023, Avranches.

Abat-jour – lampe – recyclage

Je vous explique avec passion mes techniques pour réaliser votre abat-jour unique. Apportez moi vos souhaits, je vous conseille et nous décidons ensemble.

Accès par un petit escalier un peu raide..

2023-07-27 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Avranches 50300 Manche Normandie



Lampshade – lamp – recycling

I explain you with passion my techniques to realize your unique lampshade. Bring me your wishes, I advise you and we decide together.

Access by a small staircase a little steep.

Pantalla – lámpara – reciclaje

Te explico con pasión mis técnicas para hacer tu propia pantalla de lámpara única. Tráigame sus deseos, le asesoro y decidimos juntos.

Acceso por una pequeña escalera empinada.

Lampenschirm – Lampe – Recycling

Mit Leidenschaft erkläre ich Ihnen meine Techniken, um Ihren einzigartigen Lampenschirm herzustellen. Bringen Sie mir Ihre Wünsche, ich berate Sie und wir entscheiden gemeinsam.

Zugang über eine kleine, etwas steile Treppe.

