Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo 13 rue des Trois Rois Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo 13 rue des Trois Rois, 27 juillet 2023, Avranches. Réparation d’instruments de musique à vent Présentation de la fabrication puis de la réparation de plusieurs instruments à vent (flûte, saxophone, clarinette, trompette)..

2023-07-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

13 rue des Trois Rois Atelier Crescendo

Avranches 50300 Manche Normandie



Repair of wind musical instruments Presentation of the manufacture and repair of several wind instruments (flute, saxophone, clarinet, trumpet). Reparación de instrumentos musicales de viento Presentación de la fabricación y reparación de varios instrumentos de viento (flauta, saxofón, clarinete, trompeta). Reparatur von Blasinstrumenten Vorstellung der Herstellung und anschließenden Reparatur mehrerer Blasinstrumente (Flöte, Saxophon, Klarinette, Trompete). Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu 13 rue des Trois Rois Adresse 13 rue des Trois Rois Atelier Crescendo Ville Avranches Departement Manche Lieu Ville 13 rue des Trois Rois Avranches

Avranches 13 rue des Trois Rois Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo 13 rue des Trois Rois 2023-07-27 was last modified: by Les Visites du jeudi > Atelier Crescendo 13 rue des Trois Rois 13 rue des Trois Rois 27 juillet 2023 13 rue des Trois Rois Avranches

Avranches Manche