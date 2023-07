LES ESTIVALES > Rendez-vous à Avranches Avranches, 21 juillet 2023, Avranches.

Avranches,Manche

LES ESTIVALES

La direction artistique et culturelle de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie propose une programmation de spectacles en plein air. Ces évènements sont organisés à Ducey – Les Chéris, Avranches et à Savigny-le-Vieux.

La rue aux enfants :

[Animations]

11h, Rue Jean Mermoz

Éteignez vos moteurs et venez nous rejoindre avec vos vélos, trottinette… Occupons la rue autrement !

De nombreuses activités ludiques, sportives et créatives pour toute la famille.

Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto :

[Cirque, clownes et musique]

16h, Place Charcot (rue du Dr Charcot)

Pour vous cet après-midi, mesdames et messieurs ! Il y aura du cirque, il y aura de la musique, il y aura de la magie, de l’émotion, de l’action, de la générosité avec ces deux soeurs clownes, un peu déjantées et prêtes à tout pour défendre l’héritage de leur père.

Atelier bruicolage :

[Atelier]

17h, Jardin des Plantes

Fabriquez des objets sonores à partir de matériaux de récupération.

Sac Ados Théâtre :

[ Théâtre]

19h, Jardin des Plantes

Mise en scène des légendes arthurienne par de jeunes comédiens itinérants.

Trap :

[Cirque et musique]

20h30, Jardin des Plantes

Au rythme du cirque et des percussions, ce spectacle est une invitation à voyager en Afrique, en Amérique Latine et en Europe. Le cajon devient un objet d’acrobatie, de manipulation, de jeu à l’unisson. Venez construire votre propre cajon et vous initier à sa pratique… et pour finir, ensemble, créons un tube dans une joyeuse et festive célébration collective !

Ces rendez-vous sont gratuits en accès libre pour tout public. Possibilité d’emmener son pique-nique. Foodtrucks, buvette, sur place. Apportez une chaise pliante ou un coussin ainsi que des vêtements adaptés à la météo..

Avranches 50300 Manche Normandie



LES ESTIVALES

The artistic and cultural department of the Mont Saint-Michel – Normandie agglomeration community offers a program of open-air shows. These events are organized in Ducey – Les Chéris, Avranches and Savigny-le-Vieux.

La rue aux enfants :

[Entertainment]

11am, Rue Jean Mermoz

Turn off your engines and come and join us with your bikes, scooters… Let’s take over the street!

Lots of fun, sporting and creative activities for the whole family.

Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto :

[Circus, clowns and music]

4pm, Place Charcot (rue du Dr Charcot)

For you this afternoon, ladies and gentlemen! There’ll be circus, there’ll be music, there’ll be magic, emotion, action and generosity with these two clown sisters, a little crazy and ready to do anything to defend their father’s legacy.

Bruicolage workshop :

[Workshop]

5pm, Jardin des Plantes

Make sound objects from recycled materials.

Sac Ados Théâtre :

[ Theater]

7pm, Jardin des Plantes

Staging of Arthurian legends by young travelling actors.

Trap :

[Circus and music]

8:30pm, Jardin des Plantes

To the rhythm of circus and percussion, this show is an invitation to travel to Africa, Latin America and Europe. The cajon becomes an object of acrobatics, manipulation and unison play. Come and build your own Cajon and learn how to play it… and finally, together, let’s create a hit in a joyous and festive collective celebration!

These events are free and open to the general public. Bring your own picnic. Foodtrucks and refreshment stands on site. Bring a folding chair or cushion, and weather-appropriate clothing.

LES ESTIVALES

El departamento artístico y cultural de la comunidad urbana Mont Saint-Michel – Normandie ofrece un programa de espectáculos al aire libre. Estos eventos se organizan en Ducey – Les Chéris, Avranches y Savigny-le-Vieux.

La rue aux enfants :

[Espectáculos]

11 h, rue Jean Mermoz

Apaguen los motores y vengan con sus bicicletas, patinetes… ¡Tomemos la calle!

Actividades lúdicas, deportivas y creativas para toda la familia.

Le Fabuleux Petit Grand Cirque Ernest Ridanto :

[Circo, payasos y música]

16.00 h, plaza Charcot (rue du Dr Charcot)

¡Para ustedes esta tarde, señoras y señores! Habrá circo, habrá música, habrá magia, emoción, acción y generosidad con estas dos hermanas payasas, un poco locas y dispuestas a todo para defender el legado de su padre.

Taller de bricolaje :

[Taller]

17:00 h, Jardin des Plantes

Fabrique objetos sonoros a partir de materiales reciclados.

Sac Ados Théâtre :

[Teatro]

19.00 h, Jardin des Plantes

Representación de las leyendas artúricas por jóvenes actores ambulantes.

Trap :

[Circo y música]

20.30 h, Jardin des Plantes

A ritmo de circo y percusión, este espectáculo es una invitación a viajar a África, América Latina y Europa. El cajón se convierte en objeto de acrobacia, manipulación y juego al unísono. Venga a construir su propio cajón y aprenda a tocarlo… y finalmente, juntos, ¡creemos un éxito en una alegre y festiva celebración colectiva!

Estos eventos son gratuitos y están abiertos al público en general. Traiga su propio picnic. Foodtrucks y puestos de refrescos in situ. Traiga una silla plegable o un cojín y ropa adecuada para el tiempo.

LES ESTIVALES

Die Kunst- und Kulturdirektion der Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie bietet ein Programm mit Freiluftveranstaltungen an. Diese Veranstaltungen finden in Ducey – Les Chéris, Avranches und in Savigny-le-Vieux statt.

Die Straße für Kinder :

[Animationen]

11 Uhr, Rue Jean Mermoz

Schalten Sie Ihre Motoren aus und schließen Sie sich uns mit Ihren Fahrrädern, Rollern usw. an. Lasst uns die Straße anders besetzen!

Zahlreiche spielerische, sportliche und kreative Aktivitäten für die ganze Familie.

Der fabelhafte kleine große Zirkus Ernest Ridanto :

[Zirkus, Clowns und Musik]

16 Uhr, Place Charcot (rue du Dr. Charcot)

Für Sie an diesem Nachmittag, meine Damen und Herren! Es wird Zirkus geben, es wird Musik geben, es wird Magie geben, Emotionen, Action, Großzügigkeit mit diesen beiden Clownsschwestern, die ein bisschen verrückt sind und zu allem bereit sind, um das Erbe ihres Vaters zu verteidigen.

Workshop bruicolage :

[Workshop]

17 Uhr, Jardin des Plantes

Stellen Sie Klangobjekte aus Altmaterial her.

Teens Tasche Theater :

[ Theater]

19 Uhr, Jardin des Plantes

Inszenierung der Artuslegenden durch junge Wanderschauspieler.

Trap:

[Zirkus und Musik]

20.30 Uhr, Jardin des Plantes

Im Rhythmus von Zirkus und Percussion ist diese Show eine Einladung, nach Afrika, Lateinamerika und Europa zu reisen. Die Cajon wird zu einem Objekt der Akrobatik, der Manipulation und des Unisono-Spiels. Kommen Sie und bauen Sie Ihr eigenes Cajon und lassen Sie sich in seine Praxis einführen… und zum Schluss kreieren wir gemeinsam einen Hit in einer fröhlichen und festlichen kollektiven Feier!

Diese Termine sind kostenlos und für jedes Publikum frei zugänglich. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen. Foodtrucks, Erfrischungsstände vor Ort. Bringen Sie einen Klappstuhl oder ein Kissen sowie dem Wetter angepasste Kleidung mit.

