Les Visites du Jeudi > Ebéniste d’art – Simon Stéphane 1 allée de la Baie, 15 juin 2023, Avranches.

Restauration de meubles anciens.

La visite de cet atelier vous permettra de découvrir les différentes étapes nécessaires à la restauration de meubles anciens (placage, marqueterie, vernis au tampon, sièges, etc…)..

2023-06-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-15 12:00:00. .

1 allée de la Baie Ebéniste d’art – Simon Stéphane

Avranches 50300 Manche Normandie



Restoration of antique furniture.

The visit of this workshop will allow you to discover the various stages necessary to the restoration of old furniture (veneer, marquetry, varnish with the pad, seats, etc…).

Restauración de muebles antiguos.

La visita de este taller le permitirá descubrir las distintas etapas necesarias para la restauración de muebles antiguos (chapado, marquetería, barnizado, asientos, etc…).

Restaurierung alter Möbel.

Beim Besuch dieser Werkstatt lernen Sie die verschiedenen Schritte kennen, die für die Restaurierung alter Möbel notwendig sind (Furnier, Intarsien, Stempellack, Sitzmöbel usw.).

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche