Nuits de la lecture > Médiathèque Avranches Médiathèque Avranches

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

– à 11h : En corps, enocre – atelier d’écriture – à partir de 14 ans – sur inscription.

– à 16h : Atelier de percussions corporelles – tout public – sur inscription.

– à 16h : Le corps dans tous ses états, lectures des Amis de la Bibliothèque et du livre.

– à 16h : A vos jeux, prêts, partez ! tout public.

– à 18h : Histoires en grenouillère : des lectures d’albums pour les plus petits – enfants de moins de 4 ans.

– à 18h : Histoires en pyjama : des lectures d’albums, kamishibaï… – enfants de plus de 4 ans.

– de 19h30 à 22h : « En corps » une enquête à la médiathèque (avec Ô Bon Joueur) – sur inscription.

– jusqu’à 22h : ouverture de la médiathèque en nocturne.

Médiathèque 11 place Saint-Gervais

Avranches 50300 Manche Normandie bibliotheque.avranches@msm-normandie.fr



