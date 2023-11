La transformation numérique avec la réalité virtuelle / AVR eXPérience AVR EXPERIENCE Lescar, 25 novembre 2023, Lescar.

La transformation numérique avec la réalité virtuelle / AVR eXPérience Samedi 25 novembre, 09h00, 10h30 AVR EXPERIENCE visite et ateliers offerts sur inscription

AVR eXPérience travaille depuis plus de 5 ans dans le secteur de la réalité virtuelle.

Cette nouvelle technologie a apporté tout un nouveau marché économique et une évolution des pratiques et usages dans les métiers d’aujourd’hui et plus particulièrement celui des pôles sécurités et de la formation.

Cette technologie touche ainsi tous les secteurs d’activités et nous vous proposons de découvrir un aperçu de quelques-uns de ces usages lors des Journées du patrimoine économique :

– découvrez le futur des réunions / classes virtuelles à distance

– découvrez des métiers à travers des modules de formation ou des modules découverte

Pour les ateliers, uniquement les chaussures plates sont autorisés (pas de talon ou talonnette). Un accès PMR est possible, nous en avertir. Les groupes sont limités à 16 personnes sur une durée de 1h30.

Inscription par téléphone au 06 44 67 20 11 ou par mail à contact@avr-experience.fr, dans la limite des places disponibles.

Notre porte est grande ouverte et nous n’attendons plus que vous ! Que vous soyez curieux ou passionnés de technologie, tout le monde est le bienvenu.

PS : vous faire découvrir ce monde est notre passion et nous prendre le temps avec plaisir de vous surprendre ;-)

