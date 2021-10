Paris Cinéma L'Archipel île de France, Paris AVP ! # 6 – Vitalina Varela Cinéma L’Archipel Paris Catégories d’évènement: île de France

AVP ! # 6 – Vitalina Varela Cinéma L'Archipel, 12 octobre 2021, Paris.

de 20h à 22h10

payant

Mardi 12 octobre – 20H- L’Archipel (10e) De Pedro Costa Avec Vitalina Varela, Isabel Cardoso, Ventura Portugal I 2019 I 2h04 I Drame I Couleur Distributeur : Survivance – Sortie nationale : le 12 janvier 2022 Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son billet d’avion pendant plus de 25 ans. Événements -> Festival / Cycle Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (144m) 4 : Château d’Eau (247m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr

