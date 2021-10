Paris Cinéma Les 3 Luxembourg île de France, Paris AVP ! # 6 – Un Monde Cinéma Les 3 Luxembourg Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 20h30 à 21h45

payant

Mercredi 6 octobre – 20H30 – Les 3 Luxembourg (6e) Suivi d’une rencontre De Laura Wandel Prix FIPRESCI du Festival de Cannes de la section Un certain regard Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou France I 2021 l 1h13 l drame l Couleur Distributeur : Tandem Films – Sortie nationale : le 10 novembre 2021 Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Les 3 Luxembourg 67 rue Monsieur le Prince Paris 75006

Un Monde

