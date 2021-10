Paris Cinéma Reflet Médicis île de France, Paris AVP ! # 6 – Soirée Premiers Pas : courts-métrages Cinéma Reflet Médicis Paris Catégories d’évènement: île de France

Mercredi 6 octobre – 20H – Reflet Médicis (5e) Rencontre avec Emmanuel Marre et Julie Lecoustre De Emmanuel Marre et Julie Lecoustre France I 2017-2018 I 1h10 I 2 courts métrages I couleur I Distributeur : Condor – Sortie nationale : 1er semestre 2022 D’UN CHÂTEAU L’AUTRE de Emmanuel Marre et Julie Lecoustre Avec Francine Atoch, Pierre Nisse Printemps 2017. Pierre, vingt-cinq ans, étudiant boursier dans une grande école parisienne loge chez Francine, soixante-quinze ans, clouée par le handicap dans un fauteuil roulant. Pierre aide le corps de Francine et Francine essaie de soigner l’âme de Pierre. LE FILM DE L’ÉTÉ de Emmanuel Marre C’est un film d’autoroute, de touristes en transhumance, de tables de pique-nique en béton, de files d’attente pour les WC, de melons tièdes et de car washs. C’est le film d’un homme qui veut partir et d’un petit garçon qui le retient. C’est le film de l’été. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Reflet Médicis 5 rue Champollion Paris 75005

