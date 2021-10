Paris Cinéma des Cinéastes île de France, Paris AVP ! # 6 – Rien à Foutre Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

Jeudi 7 octobre – 20H- Cinéma des Cinéastes (17e) Rencontre avec Emmanuel Marre et Julie Lecoustre De Emmanuel Marre et Julie Lecoustre Prix Fondation Gan à la Diffusion, Semaine de la Critique 2021 Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier et Mara Taquin France, Belgique I 2020 I 1H52 I Comédie dramatique I Couleur Distributeur : Condor distribution – Sortie nationale : Premier semestre 2022 Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ? Événements -> Festival / Cycle Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (77m) 2 : Blanche (343m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr https://www.facebook.com/cipparis/ https://twitter.com/cip_paris Événements -> Festival / Cycle Cinéma

