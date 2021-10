Paris Cinéma L'Escurial Panorama île de France, Paris AVP ! # 6 – Pingouin & Goéland et leurs 500 petits Cinéma L’Escurial Panorama Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVP ! # 6 – Pingouin & Goéland et leurs 500 petits Cinéma L’Escurial Panorama, 10 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

de 11h à 13h30

payant

Dimanche 10 octobre – 11H- L’Escurial (13e) Rencontre avec Michel Leclerc De Michel Leclerc Coup de Cœur cinémas Art et Essai de l’AFCAE Film Francophone d’Angoulême France I 2021 I 1H49 I documentaire I couleur/ N&B I VF Distributeur : Dulac distribution – Sortie nationale : le 03 novembre 2021 C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et féministes. C’est l’histoire de résistants qu’on a pris pour des collabos. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le monde appelait Goéland et Pingouin. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi mon histoire puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette maison toute son enfance. Événements -> Festival / Cycle Cinéma L’Escurial Panorama 11 boulevard de Port Royal Paris 75013

7 : Les Gobelins (139m) 7 : Censier – Daubenton (421m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr https://www.facebook.com/cipparis/ https://twitter.com/cip_paris Événements -> Festival / Cycle Cinéma

Date complète :

2021-10-10T11:00:00+02:00_2021-10-10T13:30:00+02:00

Pingouin & Goéland et leurs 500 petits

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma L'Escurial Panorama Adresse 11 boulevard de Port Royal Ville Paris lieuville Cinéma L'Escurial Panorama Paris