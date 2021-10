Paris Cinéma Christine 21 île de France, Paris AVP ! # 6 – Neige Cinéma Christine 21 Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 20h à 21h30

payant

Mardi 5 octobre – 20H – Christine Cinéma Club (6e) Rencontre avec Philippe Fauvel, rédacteur des Cahiers du Cinéma de Juliet Berto et Jean-Henri Roger Avec Jean-François Stévenin, Juliet Berto, Robert Liensol France I 1981 l 1h31 l Drame I couleur Distributeur : JHR – Ressortie nationale : le 29 décembre 2021 Pour obtenir la mise en liberté provisoire de sa femme, Bruno dénonce Bobby, un dealer qui est abattu par la police. Une jeune femme tente de secourir les drogués les plus dépendants et décide de venger Bobby. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Christine 21 4 rue Christine Paris 75006

