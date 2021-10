Paris Cinéma Saint-André des Arts île de France, Paris AVP ! # 6 – Maudit ! Cinéma Saint-André des Arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Mardi 5 octobre – 20H – Saint-André des Arts (6e) Rencontre avec Emmanuel Parraud de Emmanuel Parraud Avec Farouk Saidi, Aldo Dolphin, Marie Lanfroy France I 2021 I 1H11 I Drame I Couleur Distributeur : À VIF CINÉMAS / DHR distribution – Sortie nationale : le 17 novembre 2021 Alix part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l’histoire violente et complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l’esclavage. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Saint-André des Arts 30 Rue Saint-André des Arts Paris 75006

Maudit !

