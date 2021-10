Paris Cinéma Le Lincoln île de France, Paris AVP ! # 6 – Les Magnétiques Cinéma Le Lincoln Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVP ! # 6 – Les Magnétiques Cinéma Le Lincoln, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Samedi 9 octobre – 20H- Lincoln (8e) Rencontre avec les membres de l’équipe du film De Vincent Maël Cardona Sélection de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021 Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes France I 2021 I 1H38 I Drame I Couleur Distributeur : Paname distribution – Sortie nationale : le 17 novembre 2021 Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, ils ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Le Lincoln 14 rue Lincoln Paris 75008

1 : George V (245m) 1 : Franklin D. Roosevelt (402m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr https://www.facebook.com/cipparis/ https://twitter.com/cip_paris Événements -> Festival / Cycle Cinéma

Date complète :

2021-10-09T20:00:00+02:00_2021-10-09T22:00:00+02:00

Les Magnétiques

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Le Lincoln Adresse 14 rue Lincoln Ville Paris lieuville Cinéma Le Lincoln Paris