Le lundi 4 octobre 2021

Lundi 4 octobre – 20H -Cinéma du Panthéon (5e) Ciné-club Les Cahiers du Cinéma de Jacques Doillon Nommé pour la Palme d’Or au Festival de Cannes 1979 Nommé pour le César de la Meilleure réalisation 1980 Avec Madeleine Desdevises, Claude Hébert, Paulette Lahaye France I 1979 I 1H30 I Drame I couleur Distributeur : Malavida – Ressortie nationale : le 03 novembre 2021 François, vingt ans, rejeté par son entourage, kidnappe Madeleine, onze ans. La fillette, tout d’abord apeurée, devient la complice de François et prend rapidement les rênes de ce jeu interdit. Et chacun, difficilement, maladroitement, commence à donner à l’autre un peu de son immense amour… Ensemble, ils tentent innocemment de s’inventer le foyer dont ils ont toujours rêvé. Événements -> Festival / Cycle Cinéma du Panthéon 13 rue Victor Cousin Paris 75005

