Samedi 9 octobre – 17H- L’Entrepôt (14e) Rencontre avec Anaïs Barbeau-Lavalette De Anaïs Barbeau-Lavalette Dans le cadre de la semaine « Tous en amour avec le cinéma québécois » proposée par Les Alchimistes, distributeurs du film. Adaptation du livre éponyme de Geneviève Pettersen sorti en 2014. Avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle, Caroline Neron Québec I 2020 I 1H45 I Drame I Couleur Distributeur : Les Alchimistes – Sortie nationale : le 10 novembre 2021 Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses parents et entre dans l’adolescence avec perte et fracas. C’est l’année des premières fois et dans l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille repousse chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et éclatante, elle ne quitte plus ses santiags fétiches… Mais cela sera-t-il suffisant pour la protéger ? Événements -> Festival / Cycle Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé Paris 75014

