AVP ! # 6 – La Croisade Cinéma Max Linder Panorama, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 4 octobre 2021

de 19h à 20h10

payant

Lundi 4 octobre – 19H – Max Linder (9e) RENCONTRE AVEC LOUIS GARREL de Louis Garrel Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel France I 2021 I 1h07 I Comédie I couleur Distributeur : Ad Vitam – Sortie nationale : le 22 décembre 2021 Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard Poissonnière Paris 75009

