Dimanche 10 octobre – 17H- L’Arlequin (6e) Rencontre avec Xavier Giannoli De Xavier Giannoli Sélection officielle à la Mostra de Venise 2021 Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste France I 2021 I 2H29 I Drame historique I Couleur Distributeur : Gaumont – Sortie nationale : le 20 octobre 2021 Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. Événements -> Festival / Cycle Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes Paris 75006

