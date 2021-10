Paris Cinéma Le Grand Action île de France, Paris AVP ! # 6 – I Comete Cinéma Le Grand Action Paris Catégories d’évènement: île de France

Mercredi 6 octobre – 20H – Grand Action (5e) Rencontre avec les producteurs Helen Olive et Martin Bertier de 5A7 Films De Pascal Tagnati Avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric Appietto France I 2022 I 2H08 I Drame I Couleur Distributeur : New Story – Sortie nationale : Premier semestre 2022 Un village en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. Mais malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Le Grand Action 5 rue des Écoles Paris 75005

