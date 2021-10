Paris Cinéma Chaplin Saint-Lambert île de France, Paris AVP ! # 6 – Grandir c’est chouette Cinéma Chaplin Saint-Lambert Paris Catégories d’évènement: île de France

Dimanche 10 octobre 2021

Dimanche 10 octobre – 15H45- Chaplin Saint-Lambert (15e) Ciné-pitchoun : des projections adaptées aux enfants dès le plus jeune âge. Lumière tamisée, son atténué, les bébés sont les bienvenus ! Programme de courts-métrages France, Belgique, Espagne I 2021 I 0H52 I courts-métrages d’animation I couleur I VF Distributeur : Cinéma Public films – Sortie nationale : 20 octobre 2021 Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! Tarif adulte : 6€ Tarif enfant : 5€ Événements -> Festival / Cycle Cinéma Chaplin Saint-Lambert 6 rue Péclet Paris 75015

