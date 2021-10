Paris Cinéma Studio Galande île de France, Paris AVP ! # 6 – Fatima Cinéma Studio Galande Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AVP ! # 6 – Fatima Cinéma Studio Galande, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 4 octobre 2021

de 19h30 à 21h30

payant

Lundi 4 octobre – 19H30 – Studio Galande (5e) de Marco Pontecorvo Avec Sônia Braga, Harvey Keitel, Goran Visnjic États-Unis, Portugal I 2021 I 1h53 I drame historique I couleur Distributeur : Saje distribution – Sortie nationale : le 06 octobre 2021 Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des représentants de l’Église et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Studio Galande 42 rue Galande Paris 75005

10 : Cluny – La Sorbonne (144m) 10 : Maubert – Mutualité (212m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr https://www.facebook.com/cipparis/ https://twitter.com/cip_paris Événements -> Festival / Cycle Cinéma

Date complète :

2021-10-04T19:30:00+02:00_2021-10-04T21:30:00+02:00

Fatima

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma Studio Galande Adresse 42 rue Galande Ville Paris lieuville Cinéma Studio Galande Paris