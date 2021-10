Paris Cinéma L'Épée de Bois île de France, Paris AVP ! # 6 – Empathie Cinéma L’Épée de Bois Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

Jeudi 7 octobre – 20H- L’Épée de Bois (5e) Rencontre avec Élodie Vieille Blanchard, Présidente de l’Association Végétarienne de France De Ed Antoja Espagne I 2021 I 1H15 I Documentaire I Couleur I VOSTF Distributeur : Destiny films– Sortie nationale : 10 novembre 2021 Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode de vie…mais jusqu’à quel point ? Événements -> Festival / Cycle Cinéma L’Épée de Bois 100 rue Mouffetard Paris 75005

