Vendredi 8 octobre 2021

de 20h à 21h40

payant

Vendredi 8 octobre – 20H- Club de l'Étoile (8e) Apéro et par Pierre Jean Delvolvé de Fais Pas Genre, le webzine des cinémas de genre De David Cronenberg Avec Oliver Reed, Samantha Eggar, Art Hindle Canada I 1979 I 1H32 I Horreur I Couleur I VOSTF Distributeur : Capprici – Reprise nationale : 03 novembre 2021 En instance de divorce, Nola Carveth est placée sous la surveillance du Dr. Raglan qui a développé une nouvelle méthode controversée pour soigner les troubles mentaux. Lorsque Frank, le mari de Nola, découvre des ecchymoses sur le corps de Candice, leur petite fille, il informe Raglan de son intention de mettre fin au droit de visite. Soudain, de mystérieuses créatures s'en prennent à Frank et à Candice…

Chromosome 3

