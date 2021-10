Paris Cinéma Lucernaire Forum île de France, Paris AVP ! # 6 – Careless Crime Cinéma Lucernaire Forum Paris Catégories d’évènement: île de France

Mardi 5 octobre – 19H – Lucernaire (6e) Rencontre avec le distributeur Brice Périsson de Shahram Mokri Avec Babak Karimi, Razie Mansori, Abolfazl Kahani Iran I 2021 I 2h14 I Policier, Drame I couleur Distributeur : Damned Films – Sortie nationale : le 13 octobre 2021 Lors d’une journée ordinaire, quatre personnes ordinaires décident de mettre le feu à un cinéma plein de monde. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Lucernaire Forum 53 rue Notre-Dame des Champs Paris 75006

