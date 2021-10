Paris Cinéma Majestic Bastille île de France, Paris AVP ! # 6 – Burning Casablanca Cinéma Majestic Bastille Paris Catégories d’évènement: île de France

AVP ! # 6 – Burning Casablanca Cinéma Majestic Bastille, 11 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 11 octobre 2021

Lundi 11 octobre – 20H30- Majestic Bastille (12e) A partir de 19H : Métal Fiesta, bières fraiches et concert hard 20H30 : Rencontre avec l’équipe du film De Ismaël el Iraki Avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey France I 2021 I 1H49 I Drame, Romance I Couleur I VF Distributeur : UFO Distribution – Sortie nationale : le 3 novembre 2021 Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils écument les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur passion est vite rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert pour échapper à ses démons. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Majestic Bastille 4 boulevard Richard Lenoir Paris 75011

1, 5, 8 : Bastille (80m) 5 : Bréguet – Sabin (347m)

Contact :Cinémas Indépendants Parisiens http://www.cip-paris.fr https://www.facebook.com/cipparis/ https://twitter.com/cip_paris Événements -> Festival / Cycle Cinéma

