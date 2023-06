Visite libre du château d’Avosnes Avosnes Avosnes, 16 septembre 2023, Avosnes.

Visite libre du château d’Avosnes 16 et 17 septembre Avosnes Entrée libre

Ce château fort, aujourd’hui propriété privée, fut édifié au XVIe siècle par Simon et Denis Potot, fermiers du Grand Prieur de Champagne. Visitez les extérieurs du château et la tour, dont la façade, les toitures et l’escalier intérieur sont classés aux Monuments historiques.

Avosnes 21350 Avosnes Avosnes 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-cote-or-chateau-a-avosnes-chateau-de-avosnes.html Le château d’Avosnes fut construit vers 1520 par Simon et Denis Potot, fermiers du Grand Prieur de Champagne, seigneurs d’Avosnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Mairie d’Avosnes