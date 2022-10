Avortement : quel futur pour nos droits ? Médiathèque Françoise Sagan, 1 décembre 2022, Paris.

Le jeudi 01 décembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit Réservation en ligne ou au 01 44 78 80 50

État des lieux de ce droit fondamental qui reste un combat dans certains pays.

La nouvelle de la révocation du droit à l’avortement aux États-Unis a provoqué une onde de choc dans le monde. Ce qui était considéré dans de nombreux pays – et en particulier en France– comme un acquis semble tout à coup menacé. Pourtant, à travers le monde et depuis des années, le sujet resurgit régulièrement dans le débat public, porté principalement par les mouvances politiques conservatrices. Et force est de constater qu’il divise violemment l’opinion publique. Pour autant, constate-t-on globalement un recul de ce droit ? Des revendications d’accès à l’avortement pour certaines, à la peur de perdre ce droit pour d’autres, la menace qui pèse sur les droits des femmes peut-elle être le terreau de nouvelles formes de mobilisations féministes ? Entre retour de bâton et remobilisation, que nous dit aujourd’hui le statut de l’avortement des luttes pour les droits des femmes à travers le monde ?

Une rencontre en compagnie de Marie-Cécile Naves, docteure en sciences politiques, spécialiste des États-Unis et des questions de genre et Madeleine Schwartz, journaliste américaine. Modération par Bérangère Cagnat, cheffe de service Amérique du Nord à Courrier International.

Dans le cadre du cycle des jeudis de l’actualité, en partenariat avec Courrier International.

Marie-Cécile Naves est docteure en sciences politiques, spécialiste des États-Unis et des questions de genre. Elle est directrice de l’observatoire Genre & géopolitique à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS). Madeleine Schwartz est une journaliste américaine basée à Paris. Elle collabore à de nombreux titres de presse américains et britanniques comme The New Yorker, The New York Times, The Guardian ou encore The New York Review of Books. Elle a publié de nombreux articles et reportages sur la question de l’avortement aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

