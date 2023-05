26ème Randonnée printannière, 28 mai 2023, Avon-les-Roches.

Toute l’équipe d’AVON PATRIMOINE a le plaisir de vous inviter à sa 26ème randonnée printanière au pays des lavoirs, à Avon les Roches, le dimanche 28 mai 2023.

Quatre parcours de 10, 13, 16 et 18 km vous seront proposés avec une délicieuse pause gourmande à mi-chemin. Apportez votre gobelet S.V.P..

Dimanche 2023-05-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-28 . 4 EUR.

Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The AVON PATRIMOINE team is pleased to invite you to its 26th spring hike in the country of the laundries, in Avon les Roches, on Sunday, May 28, 2023.

Four routes of 10, 13, 16 and 18 km will be proposed to you with a delicious gourmet break halfway. Please bring your cup.

El equipo AVON PATRIMOINE tiene el placer de invitarle a su 26ª marcha de primavera en el país de las lavanderías, en Avon les Roches, el domingo 28 de mayo de 2023.

Se propondrán cuatro recorridos de 10, 13, 16 y 18 km con una deliciosa pausa gastronómica a mitad de camino. Por favor, traiga su taza.

Das Team von AVON PATRIMOINE freut sich, Sie zu seiner 26. Frühlingswanderung durch das Land der Waschhäuser in Avon les Roches am Sonntag, den 28. Mai 2023, einzuladen.

Es werden Ihnen vier Strecken von 10, 13, 16 und 18 km angeboten, mit einer köstlichen Schlemmerpause auf halbem Weg. Bitte bringen Sie Ihren Becher mit.

Mise à jour le 2023-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme