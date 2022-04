AVOIRS D’URGENCE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

AVOIRS D'URGENCE

Kawa Théâtre, Montpellier
14 avril - 7 mai 2022

Deux simples "d'esprit" entreprennent un cambriolage dans ce qu'ils pensent être une banque. Très vite, ils vont s'apercevoir qu'ils ont fait fausse route car, ils se trouvent en fait dans un bureau de "Trading" sécurisé. Cet improbable quatuor ''Haut en couleur'' devra vivre, voire, survivre ensemble durant les quelques heures de cet improbable cambriolage qui se transforme rapidement en une loufoque prise d'otage… Une création "Pur Jus" Kawa Théâtre !

resa@kawatheatre.com +33 4 67 58 15 45 https://kawatheatre.com/le-prenom-2/

