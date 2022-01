Avoir 220 ans en 2022 Maison Victor Hugo Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Samedi 26 février 2022 à 18 h

Pour fêter les 220 ans de la naissance de Victor Hugo à Besançon le 26 février 1802, et les 160 ans de la publication des Misérables, la Compagnie Keichad et des élèves du Conservatoire du Grand Besançon vous proposent une lecture théâtralisée et musicale d’extraits du célèbre roman de Victor Hugo, dans sa maison natale. En partenariat avec Le Scènacle. **Samedi 26 février 2022 à 18 h** **Maison Victor Hugo** **140 Grande Rue** **25000 Besançon** _Durée_ : 1 h 30

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur présentation du pass-vaccinal

« Tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. », Victor Hugo, préface des Misérables, 1862 Maison Victor Hugo 140 grande rue, besancon Besançon République Doubs

2022-02-26

