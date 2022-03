Avoir 20 ans avec Mozart Danjoutin, 2 avril 2022, Danjoutin.

Avoir 20 ans avec Mozart Eglise Saint Just 44 rue du Dr Jacquot Danjoutin

2022-04-02 – 2022-04-02 Eglise Saint Just 44 rue du Dr Jacquot

Danjoutin Territoire-de-Belfort Danjoutin

EUR L’ensemble vocal Jour après Jour célèbre ses vingt ans et propose d’interpréter les plus belles pages de son répertoire.La Missa Brevis KV 275 de W.A.Mozart pour soliste, choeur, cordes et orgue, sous la direction de Pierre Calmelet clôturera ce concert d’anniversaire.

orgalie90@gmail.com http://www.orgalie.com/

Eglise Saint Just 44 rue du Dr Jacquot Danjoutin

