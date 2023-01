Avoine Zone Groove Avoine, 30 juin 2023, Avoine .

Avoine Zone Groove

Rue Georges Joubert Avoine Indre-et-Loire

2023-06-30 – 2023-07-02

Avoine

Indre-et-Loire

Pour sa 22ème édition, le festival Avoine Zone Groove accueillera des artistes en grande partie francophones, mais pas que :

– Vendredi 30 juin : Charlie Winston et Benjamin Biolay

– Samedi 1er juillet : Pierre de Maere et Christophe Maé

– Dimanche 2 juillet : Marc Lavoine et Zazie.

Sans oublier des concerts gratuits ! Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.avoinezonegroove.fr

Sans oublier

serviceculturel@ville-avoine.fr +33 2 47 98 11 15 https://www.avoinezonegroove.fr/

Mairie

Avoine

