Blond and Blond and Blond Avoine, 10 novembre 2023, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Après Homaj à la Chanson Française, venez découvrir Mariaj en chansons, le spectacle des Blond and Blond and Blond ! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, aucun classique ne résiste à la suéditude passionnée mais corrosive..

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 22 EUR.

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After Homaj à la Chanson Française, come and discover Mariaj en chansons, the Blond and Blond and Blond show! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, no classic can resist their passionate but corrosive Swedishness.

Después de Homaj à la Chanson Française, venga a descubrir Mariaj en chansons, ¡el espectáculo de Blond y Blond y Blond! Toque francés, guimauve, variétoche, java-musette, no hay clásico que se resista a su sueco apasionado pero corrosivo.

Nach Homaj à la Chanson Française, entdecken Sie Mariaj en chansons, die Show von Blond and Blond and Blond! French touch, guimauve, variétoche, java-musette, kein Klassiker widersteht der leidenschaftlichen, aber ätzenden Sueditude.

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme