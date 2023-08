JEP- Centrale nucléaire de Chinon- La Boule Avoine, 16 septembre 2023, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la centrale nucléaire de Chinon propose des visites de « La Boule » à l’occasion de ses 60 ans. Départ à 9h, 10h, 14h, et 15h. Durée 2h30.

A partir de 12 ans

Réservation obligatoire.

Samedi 2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 15:00:00. .

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the occasion of the European Heritage Days, the Chinon nuclear power plant is offering tours of « La Boule » to mark its 60th anniversary. Departures at 9 am, 10 am, 2 pm and 3 pm. Duration 2h30.

Ages 12 and up

Reservations required

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la central nuclear de Chinon ofrece visitas guiadas a « La Boule » para conmemorar su 60 aniversario. Salidas a las 9h, 10h, 14h y 15h. Duración: 2h30.

A partir de 12 años

Reserva obligatoria

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals bietet das Kernkraftwerk Chinon anlässlich seines 60-jährigen Bestehens Besichtigungen von « La Boule » an. Abfahrt um 9 Uhr, 10 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr. Dauer: 2,5 Stunden.

Ab 12 Jahren

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-08-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme