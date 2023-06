Open d’échec – Festival Ludique Avoine, 24 juillet 2023, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Le 37ème Open d’échecs d’Avoine ainsi que le traditionnel festival ludique se dérouleront la dernière semaine de Juillet.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-30 . .

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The 37th Avoine Chess Open and the traditional « Festival Ludique » will take place in the last week of July

El 37º Open de Ajedrez de Avoine y la tradicional fiesta del ajedrez tendrán lugar la última semana de julio

Das 37. Schach-Open in Avoine sowie das traditionelle Spielefestival finden in der letzten Juliwoche statt

Mise à jour le 2023-06-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme