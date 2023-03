Sport au travail ? Parlons-en !, 30 mars 2023, Avoine Avoine.

Sport au travail ? Parlons-en !

Avoine Indre-et-Loire

2023-03-30 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-30 21:00:00 21:00:00

Avoine

Indre-et-Loire

Avoine .

Cette soirée est animée par Grégory Delpouys avec la participation de Nordine Attab, Coach sportif à Orléans et sur France 5, et Alain Blanchard, Président de la Ligue Centre-Val de Loire FFSE Les confinements successifs, la modification observée depuis plusieurs années du rapport au travail et les enjeux autour de la qualité de vie au travail donnent au sport une place plus importante dans le quotidien des salariés. En 2020, avant une crise sanitaire, seulement 7 % des salarié(e)s déclaraient pratiquer une activité physique et sportive en milieu professionnel. Pourtant, le sport au travail, c’est bon pour la prévention des risques mais aussi pour la cohésion des équipes. Concrètement, quels sont les enjeux et les bienfaits d’une pratique sportive organisée en milieu professionnel ? Commen

Cette soirée est animée par Grégory Delpouys avec la participation de Nordine Attab, Coach sportif à Orléans et sur France 5, et Alain Blanchard, Président de la Ligue Centre-Val de Loire FFSE

terre-de-jeux@cc-cvl.fr https://www.chinon-vienne-loire.fr/conference-sport-au-travail-parlons-en/

CVL

Avoine

dernière mise à jour : 2023-03-23 par