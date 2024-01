Cafés – Concerts Bernard PICO & François CORNU – La Puce en l’oreille Avoine, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Le pianiste François Cornu et le comédien Bernard Pico se retrouvent sur scène pour un concert-lecture qui fait dialoguer la musique chatoyante et enjouée de Maurice Ravel et les textes de François Rabelais (en version originale !), extraits du Tiers Livre qui narre les enquêtes drolatiques et tous azimuts de Panurge notre héros a la puce en l’oreille… et se demande s’il doit ou non se marier !

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ecoledemusique@cc-cvl.fr



